Opnieuw schietpartij in Amsterdam, mogelijk twee gewonden

In een Burgernet-melding is men op zoek naar een ’verdacht voertuig’. Het zou gaan om een zwarte scooter met drie wielen, en twee in donker geklede personen met zwarte helmen. Er wordt opgeroepen om niet zelf te handelen.

Op dit moment is een klopjacht gaande. De politie is met veel auto’s ter plaatse en ook ambulancediensten zijn massaal uitgerukt.

De schietpartij gebeurde bij een kazerne van de brandweer. Ⓒ Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen

Volgens de politie zijn er mogelijk twee gewonden. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend.

Ondertussen heeft vervoersbedrijf GVB van de politie te horen gekregen dat de weg is afgezet. Een lijndienst is daarom omgeleid, laat de dienst weten.

Later meer.