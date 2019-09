Opnieuw schietpartij in Amsterdam: slachtoffer overleden

De schietpartij vond plaats pal voor brandweerkazerne Anton. De politie kwam met veel auto’s ter plaatse en ook ambulancediensten zijn massaal uitgerukt. Aanvankelijk raakte het slachtoffer zwaargewond, maar later bleken de kogels toch fataal geworden.

Op dit moment is een klopjacht gaande op de daders. Volgens een getuige zou iemand zijn gearresteerd bij het Diemerbos, maar het is nog onduidelijk of dat één van de twee gevluchte personen is.

In een Burgernet-melding is men op zoek naar een ’verdacht voertuig’. Het zou gaan om een zwarte scooter met drie wielen, en twee donker geklede personen met zwarte helmen. Er wordt opgeroepen om niet zelf te handelen.

Ⓒ Davey Photography/ Davey Baas

Direct na de schietpartij kreeg vervoersbedrijf GVB van de politie te horen dat de weg is afgezet. Een lijndienst werd daarom omgeleid, liet de dienst weten.

De schietpartij komt op de dag die begon met de moord op advocaat Derk Wiersum. De politie stelt dat het de liquidatie van Wiersum meeneemt in het onderzoek, maar vooralsnog geen aanwijzingen heeft voor een link. „We gaan er vooralsnog vanuit dat het er los van staat.”