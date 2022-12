Doden bij grote brand in casino-hotel bij grens Cambodja-Thailand

De brand ontstond tegen middernacht. Lange tijd bevonden zich nog mensen in het gebouw. Op sociale media werden beelden gedeeld waarop te zien was dat een persoon van een hooggelegen verdieping uit het brandende gebouw sprong en anderen aan de rand van de vlammenzee op een dak op hulp wachtten.

Tekst gaat verder onder de video.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er in het Grand Diamond City casinohotel aanwezig waren toen de brand uitbrak. Er zouden zo'n vierhonderd mensen werken in het complex. De Cambodjaanse autoriteiten lieten donderdagochtend weten dat de brand onder controle was.