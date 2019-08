Slachtoffer woningbrand Hilversum overleden

De hulpdiensten kregen woensdagmiddag meerdere meldingen binnen over zwarte rook uit de woning. De brandweer haalde een persoon uit het pand. Het slachtoffer, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, werd na reanimatie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de brand snel onder controle.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik