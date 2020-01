Iraanse bekeerling Mary (21) opgepakt en verdwenen

De vrouw was vroeger moslima, maar ze bekeerde zich tot het christelijk geloof, meldt het Nederlands Dagblad. Ze komt daar openlijk voor uit, wat erg gevaarlijk kan zijn in het Midden-Oosten.

Mohammadi werd in Teheran gearresteerd en naar een onbekende locatie gebracht. Ze uitte eerder op sociale media kritiek op het zittende regime. Niet veel later, op 12 januari, werd ze gearresteerd. Dat zou gebeurd zijn op het Azadiplein, waar op dat moment protesten aan de gang waren wegens de neergeschoten Boeing van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij, en het liegen daarover door de Iraanse regering. Alle 176 inzittenden kwamen om. Het is niet duidelijk of Mohammadi, zelfverklaard mensenrechtenactivist, actief deelnam aan de demonstratie.

Bekijk ook: Oekraïens vliegtuig met twee raketten uit de lucht geschoten

’Verspreiden propaganda’

Familie en bekenden van de jonge vrouw maken zich zorgen. Wereldwijd bidden christenen voor haar bevrijding. Mohammadi zat eerder al een half jaar vast, onder meer op beschuldiging van ’acties tegen de nationale veiligheid’ en het verspreiden van ’propaganda’, aldus de krant. Ook zou ze op straat zijn aangevallen zonder er aangifte van te kunnen doen.

Bekijk ook: Gevluchte Iraniërs hopen op definitieve val regime Teheran

Bekijk ook: Israël heeft plannen voor aanval op nucleaire faciliteiten Iran