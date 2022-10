Nazomerweer op komst: ’Woensdag meer dan 20 graden’

Binnenland

Voor eerst dit najaar grondvorst gemeten

Voor het eerst dit najaar is er grondvorst gemeten in Nederland. Op meetpunt Eelde in Drenthe daalde de temperatuur aan de grond in de nacht van dinsdag op woensdag naar -1,8 graden, meldt Weeronline woensdag. Ook op het meetpunt bij Enschede kwam het tot vorst aan de grond. Hier werd het op 10 cent...