Ziekenhuismedewerkers LUMC verbreken wereldrecord zandkastelen bouwen

De meeste teamuitjes zijn welbekend: karten, lasergamen of bowlen. Maar het hoofd van de afdeling radiotherapie van het LUMC, Coen Rasch, kwam op een heel ander idee toen hij het Guinness Book of World Records opensloeg.

Daarin zag hij het wereldrecord ’langste ononderbroken lijn zandkastelen’ staan. Het record stond op 1924 uit emmertjes gevormde kastelen. „Toen dacht ik, dat is een haalbaar record.”

Bestraald

Hij besloot er 3500 te willen neerzetten. Dit getal staat voor het aantal patiënten dat in 2021 door de afdeling is bestraald. „Ondanks corona hebben we evenveel patiënten bestraald als in andere jaren. Dat is best een prestatie aangezien het een drukke periode was met onder andere ziek personeel”, zegt Rasch.

Honderd man in tien teams verzamelden zich vrijdagmiddag op het strand bij Noordwijk. Elk team kreeg de opdracht 350 kastelen neer te zetten. De deelnemers waren erg enthousiast. „Ik dacht, dat gaat never nooit lukken,’ zegt Bonni Bakri, een van de deelnemers.

Het record werd toch verbroken. Na een uur en drie kwartier stonden er genoeg zandkastelen. Moe waren de teams niet. „Het was prima te doen.”

In totaal telde Rasch zelfs 3637 zandkastelen. Een nieuw wereldrecord. Het tellen werd gefilmd door een onafhankelijke partij, en het Guinness Book of World Record bepaalt aan de hand van de video of de poging wordt goedgekeurd.