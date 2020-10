Snackfabrikant Mora roept deel kipnuggets terug

Door een fout zitten er Mora Kipfingers in de verpakking waar Mora Kipnuggets op staat. Hierdoor staan de allergenen melk en selderij die verwerkt zijn in Mora Kipfingers niet vermeld op de verpakking van de kipnuggets. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen met een melk- of selderij-allergie.

Het gaat om kipnuggets met lotcode 0285 die werden verkocht in de supermarkten Vomar, Deen, Plus en Hoogvliet. Als mensen deze lotcode uit de verpakking knippen en opsturen naar Mora, krijgen ze het aankoopbedrag terug.

Mensen zonder deze allergieën kunnen deze producten veilig eten.