CDA trekt benoeming ’chef stiekem’ bij Justitie openlijk in twijfel

Er is opnieuw kritiek op de benoeming van een topambtenaar, een uiterst gevoelig punt in politiek Den Haag. Het is namelijk gebruikelijk dat een bewindspersoon politiek verantwoordelijk is en wordt aangesproken door de Tweede Kamer. Van Toorenburg zei bewust haar twijfel uit te spreken, om minister Grapperhaus (Justitie en Veilgheid) te prikkelen. Ze wil de CDA-bewindsman prikkelen in de hoop dat hij goed oplet als Schoof mogelijk informatie voor hem en de Tweede Kamer achterhoudt. Daarbij noemde ze Schoof ook nog ’generaal stiekem’.

Grapperhaus was niet gediend van de openlijke kritiek op zijn onlangs bemoemde topambtenaar. „Ik moet door de Kamer worden aangesproken en niet ambtenaren. Ik kan hier alleen maar hoofdschuddend naar luisteren.”