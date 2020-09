Tóch bruiloft na eindeloos geharrewar: ’Er wordt zo gespeeld met je emoties’

Vught - Het is een bruiloftsthriller met een happy end: het verhaal van Ilse en Jairo uit Vught, beiden werkzaam in de zorg. Na de aanscherping van de coronamaatregelen deze week kregen de twee tot hun verbijstering te horen dat ze komende vrijdag niet zouden mogen trouwen. Maar op de valreep hebben ze alsnog groen licht gekregen. „Dit is ongelooflijk!”