Lichaam vermiste zwemmer in Waal gevonden

Hulpdiensten zochten eerder deze week tevergeefs naar de man, die zaterdag uiteindelijk levenloos werd aangetroffen. Ⓒ MARCO VAN DEICK/PERSBUREAU HEITINK

DREUMEL - In de Waal bij Dreumel (Gelderland) is het stoffelijk overschot van een man gevonden die woensdag vermist raakte nadat hij was gaan zwemmen bij Ochten.