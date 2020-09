Unieke Prinsjesdag tijdens coronacrisis

Om de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen, moest het programma flink worden omgegooid. Op de derde dinsdag van september is het normaal een drukte van belang in Den Haag, en dat moet dit jaar voorkomen worden. De gemeente Den Haag heeft mensen opgeroepen niet naar de hofstad te komen.

Koning Willem-Alexander houdt de Troonrede dit jaar niet in de Ridderzaal, zoals gebruikelijk, maar in de Grote Kerk een eindje verderop, waar meer ruimte voor gasten is om onderling afstand te houden.

Minder mensen

Ondanks de ruimere locatie zullen er een stuk minder mensen aanwezig zijn. Slechts een deel van het kabinet komt, niet alle Kamerleden zijn erbij, en partners blijven thuis. Ambassadeurs van andere landen en overige hoogwaardigheidsbekleders ontbreken dit jaar ook.

Het gebied rondom de Grote Kerk wordt afgesloten met hekken, de aankomst van de koning is dan ook niet zichtbaar. Ook is er nauwelijks militair ceremonieel in de stad.

Gouden Koets

De Gouden Koets is er ook dit jaar niet bij. Het rijtuig wordt gerestaureerd. De koets is tegenwoordig steeds meer omstreden, vanwege het zogenoemde slavenpaneel op de zijkant. Daarop is een aantal zwarte mensen te zien, die geknield voor een blanke vrouw op een troon geschenken aanbieden. Vorige week werd al bekend dat de koets ook volgend jaar niet terugkeert.

De Oranjes hebben naast de Gouden nog de Glazen Koets, maar ook deze wordt dit jaar niet gebruikt. De koning en koningin worden met een dienstauto naar de kerk gebracht. Met het schrappen van de rijtoer ontbreekt een van de grote blikvangers van de dag.

Door de kleinere gastenlijst, zal ook de traditionele hoedjesparade van de vrouwelijke ministers, Kamerleden en ’partners van’ dit jaar niet in haar gebruikelijke vorm te zien zijn.