Hogere boete voor mondkapjesweigeraar op Transavia-vlucht

Het voorval gebeurde 24 juni op een vlucht tussen Las Palmas en Amsterdam. De passagier die in Rome woont, werd meermaals door het cabinepersoneel gevraagd om zijn mond en neus te bedekken. Maar daar had de dwarse Transavia-passagier geen trek in. „Jullie houden zich ook niet aan de anderhalve meter”, sneerde hij. „Dus ik ook niet.”

’Verdachte had warrig verhaal’

Pas na de landing volgde hij de aanwijzingen op. De officier van justitie vond dat de verdachte maar een warrig verhaal had. Eerder klaagde hij nog dat het vliegtuig te vol was. „Dan ga ik ervan uit dat hij zich zorgen maakt over zijn gezondheid en is een mondkapje juist een middel om zijn gezondheid te beschermen. Ik kan hem in zijn redenering niet volgen”, vertelde de officier, die 300 euro eiste.

De politierechter maakte donderdagmiddag in de Schipholrechtbank korte metten met de mondkapjesweigeraar die niet was komen opdagen.

„Dit zijn onzekere tijden. Gezondheid is een groot goed”, begon hij zijn betoog. „Als iedereen zijn best doet zich te wapenen tegen onzichtbare virussen, wetende wat de gevolgen zijn, dan neem ik dit de verdachte hogelijk kwalijk.”

’Niet mee eens zijn doe je maar thuis’

Daarom viel de boete hoger uit dan de eis: 500 euro waarvan 200 voorwaardelijk. „Als je in een vliegtuig zit, dan heb je te doen wat er wordt gezegd. Dat je het er niet mee eens bent, prima. Dan doe je dat maar thuis. Maar niet in het vliegtuig”, aldus de politierechter.