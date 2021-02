RIVM meldt 3226 coronabesmettingen, ook minder patiënten in ziekenhuizen

Ook in de dagen daarna bleven nog meerdere testlocaties gesloten vanwege de kou en gladheid. Zo zijn in Rotterdam momenteel 10 van de 24 testlocaties open. Volgens de GGD zijn dat er genoeg om iedereen die zich wil laten testen in te plannen. De teststraat in Helmond is ook nog steeds dicht. Inwoners die zich willen laten testen, moeten naar Eindhoven.

Zondag werden circa 20.000 afspraken afgezegd, omdat het KNMI code rood had afgekondigd. Die zijn naar andere dagen verplaatst. Het is niet bekend hoeveel mensen in de dagen daarna hebben afgezien van een gang naar de teststraat vanwege de kou, sneeuw en gladheid. Het RIVM noteerde volgens iets bijgestelde cijfers maandag 2263 nieuwe gevallen en dinsdag 1771.

Van alle gemeenten noteerde Amsterdam weer de meeste positieve testresultaten: 128. In Den Haag waren het er 77, in Rotterdam 71, in Eindhoven 70 en in Utrecht 52.

Bij het gezondheidsinstituut zijn 78 nieuwe meldingen van aan coronagerelateerde sterfgevallen binnengekomen.

Ziekenhuizen

In totaal zijn nu 1990 patiënten met Covid-19 opgenomen, 20 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 533 op de intensive care, een afname van 17 patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1457 coronapatiënten, 3 minder dan een dag eerder.

Het is nog de vraag of de daling van opgenomen Covid-patiënten nog lang doorzet. Dinsdag nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen af met 24, maar maandag was juist sprake van een toename met 54.

„De Covid-ziekenhuisbezetting volgt een overwegend dalende trend. We verwachten dat dit de komende week aanhoudt. We volgen de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames”, aldus het LCPS in een toelichting.

Vanwege de drukte zijn het afgelopen etmaal 10 patiënten overbracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, onder wie 2 ic-patiënten.