Feestende Marokkanen in Amsterdam en Den Haag de straat op

Er wordt in de Haagse wijk waar veel Marokkanen wonen rondgereden met auto’s en scooters en volop getoeterd. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Mensen zwaaien met vlaggen en zijn uitzinnig van vreugde. De buurt hoopt dat na de feestelijkheden iedereen rustig naar huis gaat en er geen rellen uitbreken.

Ⓒ Regio15

Amsterdam

Ook in Amsterdam Nieuw-West wordt massaal feestgevierd op straat. Er wordt vuurwerk afgestoken en veel mensen rijdend toeterend rond in auto’s en op scooters. Onder de menigte zijn ook gezinnen met kinderen. De politie is met veel mensen aanwezig.

Mercatorplein

Op het Mercatorplein in Amsterdam is het op dit moment nog rustig. Voorafgaand aan de wedstrijd waren er in Amsterdam-West drie veiligheidsrisicogebieden van kracht. De Amsterdamse politie heeft een waterkanon uit Duitsland achter de hand voor het geval er ongeregeldheden uitbreken.

Het gaat om het Mercatorplein, Plein ’40-’45 en de Burgemeester de Vlugtlaan. Daartoe werd besloten omdat deze wedstrijd wordt gezien als risicowedstrijd, op basis van informatie die is verkregen na de rellen van zondag die volgden op het duel Marokko-België.

Burgemeester Femke Halsema heeft dat woensdag gezegd tijdens een gemeenteraadsvergadering, in antwoord op vragen vanuit de oppositie.

Na de wedstrijd van zondag, die Marokko won, gingen in Amsterdam-West zo’n vijfhonderd voetbalsupporters de straat op, onder meer op het Mercatorplein. Het feest sloeg echter al snel om in rellen. Zo werd zwaar vuurwerk afgestoken, moesten verkeersborden en ruiten van een bloemenstal en supermarkt het ontgelden en ontstonden meerdere brandjes. Een deelauto werd in brand gestoken.

Daar zal nu streng tegen worden opgetreden, waarschuwt Halsema. Het instellen van een veiligheidsrisicogebied „betekent dat de politie, op het moment dat er sprake is van zwaar vuurwerk of een sterke aanwijzing daarvan, of van wapens, of er dingen vernield worden, mag optreden in een vroeg stadium.” Maar de burgemeester benadrukte ook: „Feesten op straat mág en hoort bij een voetbaltoernooi als het WK.”

Waterkanon

Het waterkanon dat paraat staat komt uit Duitsland. Volgens een woordvoerster zijn de zes Nederlandse waterwerpers momenteel vanwege technische mankementen buiten gebruik, waardoor een beroep wordt gedaan op buurlanden.

Het waterkanon zal indien nodig ook worden bediend door Duitse politiemensen. Zij zijn dan wel ondergeschikt aan het gezag van de politie Amsterdam, die volgens de woordvoerster bepaalt wanneer het wordt ingezet.

De politie in Rotterdam kan, mocht dat nodig zijn, een beroep doen op een waterwerper van Belgische makelij die door Belgische agenten zal worden bediend, zegt een woordvoerster. „Maar we beschikken over meer middelen. We hebben na de wedstrijd van afgelopen weekend tot aan de aanloop naar de wedstrijd van Marokko donderdag juist sterk ingezet op voorlichting en overleg om herhaling van incidenten zoals die van zondag te voorkomen.”

In Den Haag, waar afgelopen zondag ook ongeregeldheden waren, kan men niet beschikken over een waterkanon, meldt de politie.