Feestende Marokkanen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag de straat op

In de Schilderswijk wordt vooral feestgevierd bij de Stortenbekerstraat, een zijstraat van de Vaillantlaan. Dat is een belangrijke verkeersader in de wijk. Er wordt in de Haagse wijk, waar veel Marokkanen wonen, rondgereden met auto’s en scooters. Toeterende auto’s blokkeren de kruising. Er wordt ook siervuurwerk afgeschoten en met fakkels gezwaaid. Mensen zwaaien met vlaggen en zijn uitzinnig van vreugde. De buurt hoopt dat na de feestelijkheden iedereen rustig naar huis gaat en er geen rellen uitbreken.

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft van te voren veel maatregelen genomen om te voorkomen dat het feest omslaat in rellen. Zo zijn er buurtvaders, jongerenwerkers, straatcoaches en Buurt Preventie Teams ingeschakeld om de rust te bewaren, zo liet Van Zanen eerder weten. Ze zijn met gele hesjes aanwezig zodat ze goed zichtbaar zijn. Ook worden de drukke kruispunten sneller afgesloten voor verkeer om hinder van met name scooterrijders te voorkomen. „Indien nodig kunnen we snel optreden om te de-escaleren”, zo schreef de burgemeester. „Indien de situatie erom vraagt kan de politie snel en gepast optreden.” In een debat dat vandaag plaatsvond liet de burgemeester weten dat preventief fouilleren voor hem nog niet noodzakelijk is en het gebied daarom nog niet wordt aangewezen als risico gebied.

Rotterdam

Ook in Rotterdam zijn honderden mensen de straat op gegaan in het centrum, nabij het Kruisplein, vlak bij Centraal Station. Een deel zwaait met Marokkaanse vlaggen en er wordt vuurwerk afgestoken. Het kruispunt bij het Kruisplein is bezet door feestvierders. De politie is met veel politiebusjes en een enkele ME-bus aanwezig. Deze zijn te zien op strategische plekken door de stad, waaronder de Coolsingel, waar ook het stadhuis is. Bij de Coolsingel was het vooralsnog rustig.

Amsterdam

Ook in Amsterdam Nieuw-West wordt massaal feestgevierd op straat. Er wordt vuurwerk afgestoken en veel mensen rijdend toeterend rond in auto’s en op scooters. Onder de menigte zijn ook gezinnen met kinderen. De politie is met veel mensen aanwezig.

Mercatorplein

Op en rond het Amsterdamse Mercatorplein hangt een feestelijke sfeer en is vooral enorm veel getoeter te horen. Er is veel politie te zien. Eerder liet de Amsterdamse politie weten dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat er opnieuw rellen ontstaan na een WK-wedstrijd van Marokko. Burgemeester Femke Halsema maakte eerder bekend dat het Mercatorplein, Plein ’40-’45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied, zodat de politie meer bevoegdheden heeft om op te treden.

Burgemeester Femke Halsema heeft dat woensdag gezegd tijdens een gemeenteraadsvergadering, in antwoord op vragen vanuit de oppositie.

Na de wedstrijd van zondag, die Marokko won, gingen in Amsterdam-West zo’n vijfhonderd voetbalsupporters de straat op, onder meer op het Mercatorplein. Het feest sloeg echter al snel om in rellen. Zo werd zwaar vuurwerk afgestoken, moesten verkeersborden en ruiten van een bloemenstal en supermarkt het ontgelden en ontstonden meerdere brandjes. Een deelauto werd in brand gestoken.

Daar zal nu streng tegen worden opgetreden, waarschuwt Halsema. Het instellen van een veiligheidsrisicogebied „betekent dat de politie, op het moment dat er sprake is van zwaar vuurwerk of een sterke aanwijzing daarvan, of van wapens, of er dingen vernield worden, mag optreden in een vroeg stadium.” Maar de burgemeester benadrukte ook: „Feesten op straat mág en hoort bij een voetbaltoernooi als het WK.”

Waterkanon

Het waterkanon dat paraat staat komt uit Duitsland. Volgens een woordvoerster zijn de zes Nederlandse waterwerpers momenteel vanwege technische mankementen buiten gebruik, waardoor een beroep wordt gedaan op buurlanden.

Het waterkanon zal indien nodig ook worden bediend door Duitse politiemensen. Zij zijn dan wel ondergeschikt aan het gezag van de politie Amsterdam, die volgens de woordvoerster bepaalt wanneer het wordt ingezet.

De politie in Rotterdam kan, mocht dat nodig zijn, een beroep doen op een waterwerper van Belgische makelij die door Belgische agenten zal worden bediend, zegt een woordvoerster. „Maar we beschikken over meer middelen. We hebben na de wedstrijd van afgelopen weekend tot aan de aanloop naar de wedstrijd van Marokko donderdag juist sterk ingezet op voorlichting en overleg om herhaling van incidenten zoals die van zondag te voorkomen.”

In Den Haag, waar afgelopen zondag ook ongeregeldheden waren, kan men niet beschikken over een waterkanon, meldt de politie.