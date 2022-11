Mercatorplein Amsterdam rond duel Marokko veiligheidsrisicogebied

Het gaat om het Mercatorplein, Plein '40-'45 en de Burgemeester de Vlugtlaan. Daartoe is besloten omdat deze wedstrijd wordt gezien als risicowedstrijd, op basis van informatie die is verkregen na de rellen van zondag die volgden op het duel Marokko-België.

Burgemeester Femke Halsema heeft dat woensdag gezegd tijdens een gemeenteraadsvergadering, in antwoord op vragen vanuit de oppositie.

Na de wedstrijd van zondag, die Marokko won, gingen in Amsterdam-West zo'n vijfhonderd voetbalsupporters de straat op, onder meer op het Mercatorplein. Het feest sloeg echter al snel om in rellen. Zo werd zwaar vuurwerk afgestoken, moesten verkeersborden en ruiten van een bloemenstal en supermarkt het ontgelden en ontstonden meerdere brandjes. Een deelauto werd in brand gestoken.

Daar zal nu streng tegen worden opgetreden, waarschuwt Halsema. Het instellen van een veiligheidsrisicogebied "betekent dat de politie, op het moment dat er sprake is van zwaar vuurwerk of een sterke aanwijzing daarvan, of van wapens, of er dingen vernield worden, mag optreden in een vroeg stadium". Maar de burgemeester benadrukte ook: "Feesten op straat mág en hoort bij een voetbaltoernooi als het WK."