Door Franse politie doodgeschoten 17-jarige Nahel wordt begraven

Nahels dood heeft in heel Frankrijk tot woede en rellen geleid. Het werd eerst onrustig in Nahels woonplaats Nanterre, een voorstad van Parijs. Al snel verspreidde het geweld zich naar veel andere Franse steden. Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat.

Nahel had een Algerijnse afkomst. De betogers schreeuwden leuzen als „iedereen haat de politie” en „gerechtigheid voor Nahel.” De agent die Nahel doodschoot, is donderdag in hechtenis geplaatst en wordt vervolgd voor doodslag.

Donderdag werd in Nanterre een protestmars gehouden, die door zijn moeder werd geleid. De mars ging van Nahels huis naar het politiebureau, waar het opnieuw tot botsingen kwam. De menigte gooide met stenen en andere voorwerpen, de politie sloeg terug met wapenstokken en gebruikte traangas. Op veel plekken in Frankrijk zijn de afgelopen dagen auto’s en andere objecten in brand gestoken.