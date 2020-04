Lucht boven Kiev bijna meest vervuilde ter wereld door brand

Vorige week ontstond een grote bosbrand bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl, dat ongeveer zeventig kilometer van Kiev ligt. De autoriteiten meldden eerder dat het vuur onder controle was, maar het lijkt toch weer te zijn opgelaaid. De brand heeft al een gebied van 11.500 hectare getroffen. Milieu-activisten vreesden voor verspreiding van radioactieve deeltjes door de brand, maar volgens de autoriteiten is geen sprake van een zorgwekkend stralingsniveau.

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, benadrukte dat vrijdag. „Er is alleen rook in Kiev, geen radioactiviteit.” Wel waarschuwen de Oekraïense autoriteiten voor de effecten die de rook kan meebrengen. „Deze rook kan hoofdpijn, ademproblemen en oogirritatie veroorzaken”, zo luidt een verklaring.

In het gebied rond de kerncentrale is al vaker brand geweest, iets wat volgens Greenpeace Rusland altijd een risico vormt. In Tsjernobyl vond in 1986 een nucleaire ramp plaats. Daardoor werd het gebied rond de kerncentrale onbewoonbaar. Wel kunnen toeristen sinds een aantal jaar begeleid een rondleiding krijgen.

