Weer honderdduizenden prikken gezet: wat is nu de vaccinatiegraad in jouw gemeente?

In de afgelopen twee weken zijn er ruim 267.000 vaccinaties toegediend, een stijging ten opzichte van de twee weken ervoor. Toen ging het om 257.000 prikken. Wat is nu de vaccinatiegraad in jouw gemeente? Bekijk hieronder de kaart.