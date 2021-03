Rechters vernietigen besluiten Halsema na Telegraaf-procedure

De Telegraaf wilde inzicht in vertrekregelingen en de correspondentie daarover, omdat twijfels ontstonden over de rechtmatigheid daarvan. Zo kwam wethouder Touria Meliani in het nauw toen bleek dat ex-gemeentesecretaris (en huidig D66-wethouder in Rotterdam) Arjan van Gils een gouden handdruk van 75.000 euro van de gemeente Amsterdam meekreeg.

Uit nader onderzoek bleek dat maar liefst tien topambtenaren dergelijke bedragen meekregen als zij bij de gemeente vertrokken. Veelal werden de vertrekregelingen door Van Gils (als hoogste gemeentedirecteur) getekend. Maar de inhoud daarvan werd angstvallig geheim gehouden. De rechters steken daar nu een stokje voor: Amsterdam moet binnen zes weken alsnog een rechtsgeldig besluit nemen.

De gemeente wierp tijdens het Wob-verzoek overigens allerlei obstakels op om informatie maar niet te hoeven leveren. Zo was het verzoek plots ’over het hoofd gezien’ en werden alle termijnen geschonden. Daarvoor maakte Halsema eerder al excuses aan De Telegaaf. Zij vond dat er sprake was van ’rommeligheid’.

Bekijk ook: Zakkenvullen aan de top bij gemeente Amsterdam

Wel weigerde zij de informatie waarom De Telegraaf verzocht, te openbaren. Zelfs toen gemeenteraadsleden de burgemeester erop wezen dat dat niet in lijn is met de wet, stelde de burgemeester in een brief aan de raad dat zij het belang van de gemeente en ex-topambtenaren groter vond dan het belang van openbaarmaking.

Drie rechters die op verzoek van De Telegraaf naar de documenten keken, maken daar gehakt van. Zij schrijven in het vonnis dat „alle vertrekregelingen waarvan zij kennis heeft genomen passages bevatten die naar het oordeel van de rechtbank zo algemeen van aard zijn dat zij openbaar kunnen worden gemaakt zonder dat de betrokken ex-ambtenaar in zijn of haar persoonlijke levenssfeer wordt geschaad.”

Overigens bleek dat de gemeente ook niet goed gezocht had naar vertrekregelingen. Toen De Telegraaf naar de rechter stapte, bleek dat er plots andere vertrekregelingen waren aangetroffen. Nu de gemeente erkent dat niet over alle vertrekregelingen is beslist „vormt dat grond voor vernietiging van dat besluit”, staat in het vonnis.

De nederlaag bij de rechtbank is pijnlijk, omdat burgemeester Halsema juist aangeeft dat de hoofdstad veel meer transparantie wil betrachten. Aan de gemeenteraad stelde zij: ’openbaarheid is een recht, geen gunst’. Tegelijkertijd constateert de Rekenkamer dat er sprake is van een ’geheimhoudingscultuur’ in Amsterdam waarnaar onderzoek gedaan moet worden. Halsema en het dagelijks bestuur van de gemeenteraad weigeren dit onderzoek uit te laten voeren.

Uit het rekenkameronderzoek blijkt eveneens dat er sinds het huidige linkse college aan de knoppen zit, juist veel meer documenten geheim zijn gehouden dan in het verleden.

Stadszender AT5 ontdekte onlangs nog dat de afhandeling van Wob-verzoeken juist in Amsterdam slecht verloopt. Hoewel een gemeente in beginsel binnen 4 weken documenten zou moeten leveren, duurt de afhandeling in Amsterdam gemiddeld vijf keer langer dan is toegestaan. In andere steden, zoals Utrecht, wordt wel binnen de wettelijke termijnen geleverd.