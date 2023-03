Vrouw die Amerikaanse Capitool bestormde krijgt drie jaar cel

De 24-jarige Riley June Williams uit de Amerikaanse staat Pennsylvania was in november vorig jaar al veroordeeld voor andere aanklachten, waaronder het hinderen van agenten die indringers in het Capitool probeerden tegen te houden. De jury kwam er alleen toen niet uit of ze ook een aandeel had in de diefstal van de laptop van Pelosi, schrijft The New York Times.

Aanklagers vertelden donderdag tijdens de rechtszaak dat Williams had gehandeld als een „aanjager” bij de bestorming van het Capitool door mensen om haar heen samen te brengen om een „menselijke stormram” te vormen om door de politielijnen te dringen en uiteindelijk het kantoor van Pelosi binnen te dringen. De aanklagers eisten zeven jaar celstraf, de rechter veroordeelde Williams tot drie jaar cel en 36 maanden vrijlating onder toezicht.

Williams mag gedurende die tijd geen contact opnemen met Nick Fuentes, een extreemrechtse activist door wie ze geobsedeerd raakte, aldus The New York Times. Doet ze dat toch, dan schendt ze daarmee de voorwaarden voor haar vrijlating, bepaalde de rechter.