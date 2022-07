Boeren blokkeren Rockwool in Roermond: ‘Het sprookje van de minister klopt niet’

Binnenland

Premier Rutte belooft deze zomer met boeren te gaan praten: ’Ik denk dat het goed komt’

Premier Mark Rutte gaat de komende tijd in gesprek met boeren in het land. Hij verwacht dat het ’goed komt’ met de onrust in de agrarische wereld over de stikstofplannen van het kabinet. Ook houdt hij vast aan de aanstelling van Johan Remkes als bemiddelaar tussen het kabinet en boeren.