Hamer adviseert voor 15 april over meldpunt MORES

De bewindsvrouw had Hamer per brief op de hoogte gesteld van haar verzoek en hoopte „gezien de urgentie„op een antwoord voor de genoemde datum. „Hoe kan MORES op korte termijn weer een meldpunt zijn voor de culturele, creatieve en mediasector waar mensen zich op een veilige manier kunnen melden en worden ondersteund?”, vroeg Uslu aan de regeringscommissaris. Daarbij wil de staatssecretaris ook weten hoe het beleid van MORES moet worden aangepast. Dat de positie van „leden van het bestuur” ter discussie is komen te staan, zou volgens Uslu mensen „kunnen weerhouden van het doen van meldingen omdat het vragen oproept over de vertrouwelijke behandeling van meldingen, wat uiteraard zeer onwenselijk is.”

Dekker maakte afgelopen zondag bekend per direct terug te treden als voorzitter van MORES naar aanleiding van de berichtgeving van de Volkskrant. Daarbij ging ze niet in op de reden van haar vertrek. Het meldpunt was tot op dat moment niet bereikbaar voor commentaar op de vrijdag verschenen publicatie. Dat Dekker haar taken al langer over waren genomen door bestuurslid Amber de Vente - inmiddels haar opvolger als voorzitter - had volgens het meldpunt niets te maken met het onderzoek naar NOS Sport.

In de persverklaring over haar aftreden noemde Dekker het „onvolledig en daardoor niet juist” dat in het dagblad werd gezegd dat ze niet had willen reageren op het artikel. Volgens Dekker heeft ze via haar advocaat een afspraak gemaakt voor een gesprek met de Volkskrant en is deze met een „oneigenlijk argument” geannuleerd. Daarop besloot ze ook niet meer te antwoorden op schriftelijke vragen.

„Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag verdienen onze steun en aandacht en een veilige haven waar zij grensoverschrijdende gedragingen kunnen melden en kunnen worden ondersteund”, lichtte Uslu haar verzoek toe. „MORES moet deze veilige haven kunnen bieden.” MORES was woensdagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.