Veel vertraging op A1 en A2 naar Amsterdam

Ook op de A2 bij Breukelen ging het mis. De weg is helemaal afgesloten. Automobilisten moeten volgens de ANWB rekening houden met 90 minuten vertraging. Hoe lang de afsluiting van de A2 gaat duren is niet duidelijk. Volgens Rijkswaterstaat is er een politie-onderzoek gaande na een ongeval. Het is nog niet bekend hoe laat de weg vrij is. Verkeer achter het ongeluk wordt er nog langs geleid.

Verkeer vanuit het zuiden dat in de file op de A2 dreigde te komen, werd omgeleid via de A27 en A1, maar daar loopt het nu dus ook vast.