Boosterprikken: komen we eindelijk op stoom?

Een kijkje achter de schermen bij het oudste bejaardentehuis voor honden en katten

Veel ouderen liggen er weleens wakker van: wat als ze straks niet meer in staat zijn om voor hun huisdier te zorgen? In het statige Wassenaar ligt een oplossing in de vorm van het oudste bejaardentehuis voor honden en katten.