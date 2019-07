Machocultuur onder vuur

„Waar blijft de minister van gelijkheid?” en „Op jacht naar de roedel” staat te lezen op de borden die deze demonstranten met zich meedragen. Ⓒ Foto AFP

BARCELONA - In Spanje duikt de ene na de andere groepsverkrachtingszaak op. Na de met veel publiciteit omgeven zaak van de ’Manada van Sevilla’, vrij vertaald de wolvenroedel van Sevilla, was deze week opnieuw een dergelijke zaak in het nieuws. De afgelopen drie jaar werden maar liefst 125 groepsverkrachtingen geregistreerd. Het roept de vraag op: waar komen al die ’manada’s’ vandaan in Spanje?