Vrouw krijgt ten onrechte diagnose dementie: ’Dat gebeurt heel vaak’

Door Mannus van der Laan

De voormalige onderwijzeres kwam door gedragsproblemen en verward en gevaarlijk gedrag in de GGZ-instelling terecht.

Een vrouw uit Groningen kreeg ten onrechte de diagnose dat ze dement was. Volgens psychiaters komt zoiets best vaak voor. ,,In ons vakgebied werken we met waarschijnlijkheden.’’