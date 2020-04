Herstelde coronapatiënt in Chili krijgt speciale status

Minister Jaime Mañalich sprak de hoop uit dat ex-patiënten de lokale economie weer op gang kunnen brengen. „Degenen die zo’n medisch certificaat krijgen worden vrijgesteld van alle vormen van quarantaines en restricties”, stelde de bewindsman. „Vooral omdat ze hun gemeenschappen enorm kunnen helpen omdat ze geen risico meer vormen.”

De autoriteiten gaan de certificaten nog niet meteen uitdelen. Ze willen eerst nieuwe, snelle testen in gebruik nemen waarmee gekeken kan worden wie antistoffen heeft opgebouwd tegen het virus. Dat moet in de komende twee weken gaan gebeuren.

Het gebruik van die testen is niet onomstreden. Experts waarschuwen dat nog onduidelijk is of de aanwezigheid van de antistoffen betekent dat iemand langdurig immuun is. Ook staat de betrouwbaarheid van sommige tests ter discussie.

In Chili zijn tot dusver bijna 6000 besmettingen met het virus vastgesteld. Zeker 57 patiënten zijn overleden. De autoriteiten hebben onder meer scholen en restaurants gesloten.