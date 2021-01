Foto: Van Oost Media

Rolde - Wat voor de familie Van Gerwen uit Rolde en hond TInus een ontspannende nieuwjaarswandeling had moeten worden, werd een hachelijk avontuur: hond Tinus belandde met spoed op de operatietafel nadat hij een rondzwervend mondkapje naar binnen had gewerkt. „De rest van het mondkapje bleek in de maag te zijn blijven hangen.”