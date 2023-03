LIVE | Advocaten kroongetuige Nabil. B staan hem niet langer bij

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Dat deelde Nabil B. dinsdag mee aan de rechtbank. Volgens hem kreeg hij een week geleden van zijn raadslieden te horen dat zij hem niet langer kunnen bijstaan. De reden is nu nog onbekend. De kroongetuige gaf aan dat wel te willen toelichten, maar alleen achter gesloten deuren.

Het was de bedoeling dat de kroongetuige zou worden gehoord in de zaak van een van de hoofdverdachten in het proces, Saïd Razzouki.

Advocaat Onno de Jong wil het nieuws bevestigen noch ontkennen en beroept zich op zijn beroepsgeheim. Advocaat Peter Schouten bevestigde het nieuws wel, maar wilde verder geen commentaar geven.

Derk Wiersum

Het is niet de eerste keer dat Nabil B. zonder advocaten zit. Hij werd aanvankelijk bijgestaan door Derk Wiersum en een collega. Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten.

Daarna trad Oscar Hammerstein aan als nieuwe advocaat. Dat duurde niet lang. Hammerstein voelde zich bedreigd door de kroongetuige en vertelde daarover tijdens een interview. Hij werd daarop door de tuchtrechter van het tableau geschrapt en mag zich geen advocaat meer noemen.

Peter Schouten en Onno de Jong namen de verdediging over.

Voortzetting Marengo

In De Bunker in Amsterdam vindt dinsdag de voortzetting van het omvangrijke liquidatieproces Marengo plaats. In totaal staan er in deze zaak zeventien personen terecht op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en (in wisselende samenstelling) van betrokkenheid bij zes moorden, vier pogingen tot moord en van het voorbereiden van liquidaties. Al aan het begin van de behandeling kwam het nieuws dat de advocaten van Nabil B. hem niet langer bij zullen staan.

Dinsdag staat in het teken van het verhoor van de kroongetuige door de verdediging van Saïd Razzouki, de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi. Tegen beide mannen is levenslang geëist, net als tegen 4 medeverdachten. R. wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij meerdere moorden en pogingen daartoe en leidinggeven aan een criminele organisatie.