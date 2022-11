Unieke vondst: ’Spoor leidt naar de tombe van Cleopatra’

Premium Wetenschap

’Nederlands’ wrak voor kust Stockholm schatkamer onderwaterarcheologie

Vreugde onder onderwaterarcheologen. Voor de kust van Stockholm is het wrak geïdentificeerd van het 17e-eeuwse oorlogsschip Äpplet, een zusterschip van de beroemde Vasa, die in de Zweedse hoofdstad in een museum staat. En waarschijnlijk is het door Nederlanders gebouwd.