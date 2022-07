Stikstof ettert door in coalitie

Opeens gooide het kabinet vrijdag een zak geld op tafel om vaart te zetten achter de stikstofplannen. Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) haalt alvast een half miljard euro naar voren: om boeren uit te kopen, stallen aan te passen en de natuur te verbeteren. Provincies hadden gesmeekt om dat geld, zij klaagden over gebrek aan duidelijkheid én financiële middelen.

„Smeerolie”, noemt Van der Wal het. Bovendien gaat er 250 miljoen euro naar plannen om zogenoemde PAS-melders met spoed een vergunning te geven. Dat zijn boeren die tussen 2015 en 2019 een natuurvergunning kregen, maar van wie achteraf bleek dat zij daar toch geen recht op hebben. In het coalitieakkoord is afgesproken dat deze boeren wél worden gelegaliseerd.

’We zijn er nog niet’

„We zijn er nog niet, maar het kabinet heeft wel beter geluisterd naar de zorgen van boeren, provincies en de Tweede Kamer”, zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Zijn partij staat onder grote druk om de stikstofplannen van het kabinet af te zwakken. Boeren zijn nog altijd woedend dat de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn gehalveerd, wat betekent dat de veestapel met zo’n 30 procent krimpt.

Inmiddels is het beruchte kaartje – met daarop reductiecijfers tot wel 95 procent per gebied – voor het kabinet niet meer heilig. Ook is minister Van der Wal bereid om minder strikt te kijken naar de grenswaarde voor stikstof die bepaalt of natuur in goede staat is. Met deze toezeggingen lijkt het CDA voorlopig even gerustgesteld, maar de vraag is voor hoe lang.

Boerenprotest nog lang niet voorbij

Want het boerenprotest is nog lang niet voorbij. Vrijdag blokkeerden trekkers en vrachtwagens het verkeer op de A1, A50 en A28. De acties zorgden voor flinke vertragingen. Zolang het kabinet vasthoudt aan de stikstofdoelen, lijkt het protest niet te verstillen.

Deze zomer gaat premier Mark Rutte in gesprek met verschillende boeren. Belangrijker is het plan waaraan landbouwminister Staghouwer werkt om boeren perspectief te geven: hoe kunnen veehouders hun bedrijf voortzetten als ze minder dieren mogen houden? Dat plan moet er vóór Prinsjesdag liggen. Daarvoor zijn hulptroepen ingevlogen door CU, de partij van Staghouwer.

’Heel veel te doen, maar eerst de batterij opladen’

Zelf neemt Staghouwer vanaf dit weekend gas terug. Hij heeft vier weken vakantie, net als Van der Wal. „Er is heel veel te doen, maar het is ook nodig om de batterij op te laden”, zegt de landbouwminister daarover.

Binnen de coalitie klinkt daarover onvrede. „Als ik hem was, zou ik dat op een later moment doen”, zegt een coalitie-Kamerlid. „Zijn werk is allesbehalve af”, zegt een ander.

Rutte neemt het op voor Staghouwer en denkt dat het goedkomt met het perspectiefplan: „Het is niet zo dat hij zelf iedere dag aan het schrijven is, daar is een heel team mee bezig.”