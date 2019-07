Schoenen geveild voor recordbedrag van 4 ton

De schoenen maken deel uit van een collectie van honderd paar zeldzame schoenen. Die zouden allemaal onder de hamer gaan, maar dat ging niet door. De andere sneakers zijn al voor de veiling verkocht aan de Canadees, die ze tentoon wil stellen. Hij betaalde 850.000 dollar voor de collectie. Alleen het resterende paar werd geveild vanwege de vooraf verwachte hoge opbrengst.

Nadal, oprichter van investeringsmaatschappij Peerage Capital, is blij dat hij nu ook de "Moon Shoe" in zijn bezit heeft. Samen met de andere 99 paar zal hij de hardloopschoenen tentoonstellen in zijn automobielmuseum in Toronto.

Het vorige recordbedrag dat op een openbare veiling is betaald voor sneakers stamt voor zover bekend uit 2017. Toen leverde een paar schoenen van het merk Converse in Californië ruim 190.000 dollar op. Die waren gedragen door Michael Jordan tijdens de Olympische Spelen in 1994.