Bang voor Boeing 737 Max

Na twee dodelijke vliegrampen in Indonesië en Ethiopië staan alle 380 operationele Max’en al maanden aan de grond, nadat softwarefouten en andere tekortkomingen aan het gloednieuwe toestel zijn ontdekt.

„Pas na een jaar zonder problemen zou de Max weer in de gratie kunnen komen van de reiziger. Nog veel erger is echter het reputatieverlies van de vliegtuigfabriek zelf. Die is voorlopig aan gort, nog afgezien aan de miljardenschade aan productieverlies en claims’, zegt luchtvaartanalist Henry Harteveldt van het onderzoeksbureau.

Blunders bij ontwikkeling

Volgens de omvangrijke studie is het vertrouwen in Boeing bij het publiek grotendeels verdwenen. „Het respect is gekelderd, zien we, omdat Boeing zich in de perceptie van mensen onverantwoordelijk en arrogant heeft opgesteld. Alleen complete openheid van zaken en een heldere communicatie kan de bouwer er weer bovenop brengen. Maar dan moeten er in de top van het bedrijf ook koppen rollen. Want steeds duidelijker wordt dat er bij het design, de ontwikkeling en certificering van de 737 Max blunders zijn gemaakt”, aldus Harteveldt.

In een statement zegt Boeing er alles aan te doen om het vertrouwen terug te winnen. „We werken nauw samen met de inspecties in Amerika en andere landen om de Max zodanig te updaten dat hij weer veilig kan vliegen. Onze ingenieurs en testpiloten zijn daar dagelijks mee bezig. De systemen en sensoren aan boord mogen nooit meer tot dit soort ongelukken leiden.”

Ook de cockpit wordt volgens Boeing voortaan beter uitgerust met handleidingen, training en waarschuwingssignalen voor de vliegers.

Uit de enquête blijkt dat veel luchtreizigers bereid zijn duurdere tickets te kopen, met minder comfort genoegen te nemen of langere reisduur om de Max te mijden. „Natuurlijk ebt dat gevoel straks ook wel weer snel weg. Maar al zou slechts een op de tien passagiers komend jaar echt angst voor de Max houden, dan nog betekent dat een extra strop voor Boeing en de tientallen vliegmaatschappijen die ermee moeten vliegen”, meent Harteveldt.

Wachten op groen licht

Het is nog altijd niet bekend wanneer de Boeing 737 Max weer het groene licht krijgt van de autoriteiten. Boeing zegt er klaar voor te zijn, maar de FAA (Amerika) en EASA (Europa) nemen geen enkel risico meer. Mogelijk duurt het nog tot na de zomer voordat de Max kan vliegen. Totaal zijn er wereldwijd meer dan 5.000 van dit zuinige type besteld.