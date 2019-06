Totaal drankverbod tijdens kantoortijd

Pech voor wie al eerder op de dag zin heeft in een wijntje. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - De Universiteit Utrecht (UU) voert per 1 september een alcoholverbod tot 17.00 uur in. Medewerkers, studenten én externen mogen op evenementen tijdens kantooruren alleen nog proosten met alcoholvrije drankjes. De ’drooglegging’ geldt in en rondom bijna alle gebouwen van de onderwijsinstelling.