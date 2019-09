Halsema wil rechtspraak naar buurt halen

Volgens de burgemeester kunnen buurtbewoners hiermee zien hoe in hun buurt wordt rechtgesproken. „De rechtsstaat is dan om hen heen in plaats van op grote afstand in een groot gebouw waar ze nooit iets van horen.”

Het idee van buurtgerechten is overgewaaid uit New York. Daar geldt het fenomeen als een groot succesnummer. Eerder al experimenteerde Eindhoven als eerste Nederlandse stad met buurtrechters.

Geweld

De Amsterdamse gemeenteraad spreekt donderdag over het aantal ernstige geweldsincidenten van afgelopen zomer in de stad. Binnen enkele dagen waren er meer dan zeven incidenten met vuurwapens of explosieven.

Halsema kondigde verder aan dat ze in oktober met een „groot aantal maatregelen” komt in de drugsaanpak.