Nieuwe dna-technieken brengen schot in onderzoek Utrechter in VS opgepakt voor 30 jaar oude moord, riskeert levenslang

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

De destijds 25-jarige Laurie Houts werd op 5 september 1992 dood aangetroffen in haar auto, in de buurt van een vuilnisbelt. Ze bleek te zijn gewurgd. Ⓒ Courtesy Mountain View Police Department

Mountain View - Een 58-jarige Utrechter is het voorbije weekeinde op luchthaven John F. Kennedy in New York gearresteerd voor een dertig jaar oude moordzaak in de staat Californië, die het gevolg zou zijn van een crime passionnel. Dat meldt de politie van Mountain View.