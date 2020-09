Fins hooggerechtshof verbiedt neonazigroepering

Aanhangers van de extreemrechtse Nordic Resistance Movement (Archiefbeeld, 2019). Ⓒ ANP / HH

HELSINKI - De hoogste rechter in Finland heeft een neonazigroepering illegaal verklaard. De politie had in 2017 gevraagd de extreemrechtse Nordic Resistance Movement (NRM) te ontbinden vanwege hatelijke uitlatingen over immigranten, seksuele minderheden en Joden en het gebruik van geweld.