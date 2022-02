Premium Het beste van De Telegraaf

Apotheker schrikt van oprukkende schurft in Antwerpse studentenwijk: ’Dit nog nooit meegemaakt’

Rond scabiës, zoals schurft officieel heet, hangt nog behoorlijk wat taboe. Ⓒ ANP / Science Photo Library

ANTWERPEN - Verscheidene studenten in de Antwerpse studentenwijk zijn getroffen door schurft. De ziekte, die tot voor een paar jaar nauwelijks voorkwam en enorm veel jeuk veroorzaakt, is al geruime tijd aan een opmars bezig in zowel België als ons land. De zalf die ertegen wordt gebruikt, is door de toegenomen vraag bijna niet aan te slepen. De effectiviteit ervan is bovendien fors afgenomen, want de schurftmijt is er resistent tegen geworden. „Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt”, zegt een Antwerpse apotheker die zich zorgen maakt.