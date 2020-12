LIVE | Pfizer: meer vaccins voor Nederland in eerste kwartaal

Nederland kan in het eerste kwartaal van 2021 iets meer doses van het Pfizer-vaccin verwachten dan eerder bekend was. „Wat we hebben afgesproken is dat we tot het eind van het eerste kwartaal 2,49 miljoen doses vaccins kunnen leveren”, zei Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland, bij Nieuwsuur. „Dat is ietsje meer dan dat we eerst hadden beloofd.”

Pfizer staat in nauw contact met het RIVM en de Nederlandse overheid over de levering van het vaccin en het inentingsprogramma, zegt Kaptein. „We hebben zeer regelmatig overleg, bijvoorbeeld vanavond nog. We kijken wat de wensen zijn van de overheid en wat kunnen wij leveren.”

Kaptein stelt dat Pfizer de gemuteerde versie van het coronavirus die onlangs in Groot-Brittannië is opgedoken „heel goed in de gaten houdt.” De Britse mutatie lijkt een stuk besmettelijker te zijn. Het kabinet heeft daarom het reisverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk aan banden gelegd.

„We weten dat dit Pfizer-vaccin ook werkt tegen negentien andere mutaties”, zegt Kaptein. „Deze laatste mutatie wordt op dit moment getest in het laboratorium, maar we zijn er vrijwel zeker van dat het vaccin ook gaat werken tegen dit gemuteerde virus.”

