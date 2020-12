LIVE | Steeds meer landen bannen vluchten uit Groot-Brittannië

Steeds meer landen bannen vluchten uit Groot-Brittannië uit vrees voor de import van een zeer besmettelijke variant van het coronavirus, die zich sneller verspreidt dan de normale. Onder meer Spanje, Portugal en Rusland sloten zich aan in de rij landen. Nederland had afgelopen weekeinde als eerste maatregelen genomen.

Spanje sluit ook de grens met Gibraltar, een Brits gebied aan de Middellandse Zee.

Wetenschappers benadrukken dat het gemuteerde virus mogelijk al aanwezig is in landen die niet over de nieuwste opsporingsmiddelen beschikken. Onder meer in Nederland is het al aangetroffen.

De EU-landen zijn het nog niet eens geworden over gezamenlijke maatregelen om de coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken te bestrijden. Alleen een gezamenlijke aanpak van het vrachtverkeer van en naar het VK zit er misschien snel in, zegt een EU-bron. Op andere eensgezinde stappen is het „langer wachten.”

De crisisdiplomaten waren eigenlijk met kerstvakantie, maar bespraken op verzoek van Duitsland toch het nieuwe gevaar en wat de landen te doen staat om dat in te dammen.

