LIVE | Vervoer van coronapatiënten naar Duitsland hervat

Twee coronapatiënten worden maandag vanuit Nederland naar Duitsland verplaatst in verband met de toegenomen drukte in de ziekenhuizen. Eind oktober werden voor het laatst patiënten naar Duitsland verplaatst. Het is onduidelijk of er deze week nog meer mensen volgen.

Een patiënt wordt met een helikopter van de intensive care in Haarlem naar de intensive care in Dortmund gebracht. Daarna volgt op dezelfde manier een ic-patiënt vanuit Almelo, zegt een woordvoerder van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

„Een verplaatsing binnen Nederland heeft altijd onze voorkeur, maar wegens ziekte, moeheid van personeel en kerst is dat nu moeilijk. We kijken of we hier meer bedden in gebruik kunnen nemen, maar de vraag verschilt per dag”, aldus de woordvoerder.

