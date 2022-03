Alarm om bajes-mail: zware criminelen kunnen ongestoord berichten versturen

Zelfs gevaarlijke gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) kunnen via eMates ongecontroleerd berichten versturen en ontvangen. Volgens Weerwind bestaat het gevaar dat zij hun criminele activiteiten zo vanuit de gevangenis voortzetten.

Alarm

De ongebruikelijke stap wordt genomen, nadat politie en Openbaar Ministerie onlangs intern alarm hadden geslagen over eMates, dat wordt gefaciliteerd door een commercieel bedrijf. Via een account bij eMates kunnen relaties van gedetineerden e-mailberichten sturen. De mails worden doorgezet naar de gevangenis waar de gedetineerde verblijft, door bewaarders uitgeprint en overhandigd.

Vanuit alle Nederlandse inrichtingen, waaronder de EBI, kunnen gevangenen handgeschreven brieven aan bewaarders retour geven. Dit bericht wordt dan door de inrichting gescand en per mail naar eMates verstuurd, dat voor verdere doorzending zorgt.

Kwaadwillenden

In de praktijk gebeurt dat heel vaak vrijwel ongecontroleerd, stelt het OM, zodat kwaadwillenden via eMates ongehinderd kunnen communiceren met elkaar. Volgens het OM is vooral het aantal verstuurde berichten een punt van grote zorg. Sommige gedetineerden sturen en ontvangen tientallen berichten per dag. Dat levert volgens het OM een aanzienlijk risico op van voortgezet crimineel handelen vanuit penitentiaire inrichtingen.

Minister Weerwind schrijft in een vrijdag verzonden Kamerbrief dat het ook zorgelijk is dat justitie geen sluitende afspraken heeft gemaakt met eMates en dat er geen enkel zicht is op de bescherming en beveiliging van het dataverkeer.

„De particuliere uitbater werkt vanuit Engeland”, aldus een bron bij het OM tegenover De Telegraaf. „Alles gaat via zijn server, zonder toezicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Als Kamerleden en publiek zouden weten dat criminelen via via gewoon toegang kunnen hebben tot de particuliere uitbater van eMates, is het toch verbijsterend dat de DJI ooit met dit bedrijf in zee is gegaan!”

Onderzoek

Minister Weerwind heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen opdracht gegeven alles rond eMates zorgvuldig uit te zoeken. Gedurende het onderzoek wordt het systeem stopgezet.

Minister Weerwind (Rechtshandhaving) heeft per direct al het mailverkeer tussen gedetineerden en de buitenwereld stopgezet. Ⓒ DIJKSTRA BV

„Het feit dat er geen sluitende afspraken met eMates zijn gemaakt en daarop evenmin toezicht wordt gehouden, is onacceptabel”, aldus Weerwind, die stelt begrip te hebben voor het ongemak bij goedwillende gedetineerden nu eMates stopt. „De veiligheid weegt echter zwaarder.”

’Wanprestatie’

De Nederlandse directeur van eMates zegt te zijn overvallen door het bericht van minister Weerwind. „We zijn pas sinds afgelopen week op de hoogte”, laat de directeur weten.

„Ons bedrijf werkt nauw samen met Unilink, een Britse onderneming die wereldwijd e-mailverkeer voor gedetineerden verzorgt. Wij werken in Nederland nu al 8,5 jaar naar volle tevredenheid samen met de DJI. Kennelijk leven er vragen bij justitie, die we graag beantwoorden. Maar zoals nu wordt gehandeld, naar onze mening levert de overheid hiermee een wanprestatie en pleegt ze contractbreuk. Wij kunnen dat niet accepteren, de schade is niet te overzien, duizenden klanten worden hierdoor gedupeerd. Wij hebben direct aangegeven om de tafel te willen hierover. Tot nog toe heeft men daarop niet gereageerd.”