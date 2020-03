Boete van 20.000 euro voor tbs-kliniek de Kijvelanden

Het slachtoffer was pas acht dagen in dienst en zat nog in zijn inwerkperiode toen Michel T. hem neerstak. Hij had een schaar uitgeleend aan patiënt T., van wie achteraf bleek dat hij op dat moment nog onder invloed was van het middel Ritalin. Sporen hiervan zijn gevonden in het bloedonderzoek na zijn aanhouding.

Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat het fatale ongeval het resultaat is van een samenloop van omstandigheden. „Indien de kliniek de Arbeidsomstandighedenwet nauwgezet zou hebben nageleefd, dan zou het gevaar voor de werknemer aanzienlijk geringer zijn geweest en zou het ongeval waarschijnlijk niet hebben plaatsgevonden”, meldt het OM.

De afdeling had in die periode al maanden last van ziekte en afwezigheid van vaste medewerkers, waardoor geregeld diensten werden gedraaid zonder vaste krachten. „Dit heeft afbreuk gedaan aan de relationele veiligheid op de afdeling.” Het OM heeft vastgesteld dat door nalatigheid op een aantal vlakken de werkgever de overleden werknemer aan meer risico’s heeft blootgesteld dan toelaatbaar was.

Ontsnapping

De kliniek heeft inmiddels maatregelen genomen om in de toekomst een dergelijk incident te voorkomen en een verbeterplan opgesteld. Overigens kwam de kliniek recentelijk nog in het nieuws door een ontsnapping van tbs’ers Dennie M. en Tony van H., waarbij eerstgenoemde werd doodgeschoten door de politie.