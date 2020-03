Jongeren kopschopvideo Gorinchem hoeven niet meer de cel in

ROTTERDAM - Drie 16-jarige jongens die in november vorig jaar betrokken waren bij ernstige geweldplegingen in Gorinchem hoeven niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde hen dinsdag tot jeugdcelstraffen die even lang zijn als de tijd die ze in voorarrest hebben gezeten. Volgens de rechtbank hebben twee van de drie zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. Ze hebben een van de slachtoffers tegen zijn hoofd en buik getrapt toen hij op de grond lag.