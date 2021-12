Oscar Hammerstein geschrapt van tableau door Raad van Discipline

Volgens de Raad van Discipline in Amsterdam heeft Hammerstein (67) ’meerdere malen een van de belangrijkste kernwaarden van de advocatuur, de geheimhoudingsplicht, geschonden’.

Dat is volgens de Raad gebeurd in kwesties rond Nabil N., kroongetuige in de rechtszaak tegen de organisatie van Ridouan Taghi. Hammerstein was vorig jaar in anonimiteit raadsman van B. tot de samenwerking spaak liep.

In interviews met De Telegraaf en het AD vertelde Hammerstein dat Peter R. de Vries vertrouwenspersoon werd van de kroongetuige. Hij bracht de misdaadjournalist zo in gevaar, vindt de Raad. De Vries bleef vertrouwenspersoon van de kroongetuige tot hij op 15 juli werd vermoord.

Over Hammerstein kwamen vier klachten binnen. Van Nabil B. zelf, van De Vries en van zijn kantoorgenoot Khalid Kasem. Die werd ervan verdacht dat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan de organisatie van Taghi. Kasem diende een klacht in tegen Hammerstein omdat hij meende dat hij door hem zwart werden gemaakt.

Hammerstein spreekt van een ’buitengewoon slechte en onterechte beslissing’ en gaat in beroep, ondanks dat hij een jaar geleden al is teruggetreden als advocaat. ,,Ik heb mijn nek uitgestoken voor de verdediging van de kroongetuige, maar de Raad hakt je kop eraf. Als je als advocaat van de kroongetuige Nabil B. niet wordt vermoord, dan krijg je wel met de Orde van Advocaten te maken, zo blijkt maar weer. Het slaat nergens op.’’

Harde woorden

De Raad van Discipline spreekt harde woorden over Hammerstein. „Hij heeft onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van derden. Ook heeft hij zich niet welwillend tegenover een mede-advocaat opgesteld. Op de zitting van de Raad heeft mr. Hammerstein weinig tot geen blijk gegeven inzicht te hebben in zijn eigen handelen. Integendeel, hij heeft vooral naar anderen gewezen.” Dat Hammerstein zelf al was gestopt met het vak, ’doet daar niets aan af’.

Een van de elementen uit de beslissing van de Raad betreft beschuldigingen dat Hammerstein seksueel grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond tegen de kroongetuige. Peter R. de Vries kwam met die aantijging. ,,De Vries is nu heilig verklaard’’, zegt Hammerstein, ,,maar dat neemt niet weg dat hij tientallen keren over mij heeft gezegd dat ik seksueel grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond.’’

Hammerstein treedt vanwege de commotie wel terug als kandidaat-raadslid voor de VVD in Amsterdam. Hij heeft een indrukwekkende carrière achter de rug, waarbij hij een tijdlang samen optrok met Gerard Spong tot ze ruzie kregen. Hij kreeg een koninklijke onderscheiding maar zat ook wekenlang vast op verdenking van witwassen van geld voor drugshandelaar Johan V., beter bekend als de Hakkelaar.