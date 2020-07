Familiedrama in Frankrijk: vijf kinderen komen om bij ongeluk

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Bij een verkeersongeval op de A7 in Frankrijk zijn vijf kinderen van één gezin in de leeftijd van drie tot veertien jaar om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten raakte door nog onbekende reden de vangrail, sloeg over de kop en vatte vlam. Mogelijk had het voertuig remproblemen.