Slechts 1 op 3 illegalen vertrekt aantoonbaar, ’Asielbeleid faalt’

Asielplicht zet gemeente klem: ’De rek is er gewoon uit’

Gemeenten in Nederland zitten met de handen in het haar door de verplichting om voor het einde van het jaar genoeg statushouders te huisvesten. Lokale overheden moeten in de laatste drie maanden van 2021 nog voor bijna 11.000 asielzoekers met voorrang een woning vinden. „De rek is er gewoon uit.”