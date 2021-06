OM: ’Verdwijning kroongetuige Peter la Serpe helpt Holleeder niet bij hoger beroep’

Momenteel bestaat grote onduidelijkheid over het lot van La Serpe, die tijdens het hoger beroep ook als getuige zou worden verhoord. Volgens het openbaar ministerie reageerde hij in het verleden altijd snel op verzoeken op contact maar is nu al weken niets meer van hem vernomen.

Justitie meldde maandag tijdens het Holleeder-proces dat rekening wordt gehouden met alle scenario’s, ook dat hem iets ergs is overkomen.

In nesten gewerkt

Volgens het openbaar ministerie is er geen reden om aan te nemen dat La Serpe zich bewust schuilhoudt. „In het geval dat La Serpe spoorloos blijft gedurende de gehele duur van de behandeling van het hoger beroep, kan altijd nog worden teruggegrepen op eerdere verklaringen en verhoren tijdens het Passageproces en de Vandros-zaak, waarbij ook de advocaten van verdachten bij waren”, aldus een woordvoerder van het ressortsparket.

Volgens Holleeders advocaat Sander Janssen kan de vermissing wél gevolgen hebben. „Het hof wil deze getuige ook graag zelf horen. Nu dat mogelijk tijdens het hoger beroep niet meer kan, zal dat consequenties hebben”, verwacht Janssen. De advocaat gelooft niet in het scenario dat La Serpe door zijn vijanden is vermoord. „Degenen die door zijn verklaringen zijn veroordeeld zitten allemaal vast en hebben er geen belang bij dat hij verdwijnt. Ik denk meer dat La Serpe zich weer eens in de nesten heeft gewerkt en om die reden zichzelf schuilhoudt”, aldus Janssen.